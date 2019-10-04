Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, İvedik Caddesi'nden Demetevler istikametine giderken Çetin Sever'in kullandığı ekmek dağıtımı yapan kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki uyarı levhasını da devirirken kaza sonrası her iki araç yol kenarına savruldu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri otomobilde bulunan Muzaffer Tektaş, Güray Öztürk, Sibel Gölveren, Beyza Çavuş ve Yasin Kılıç'ı yaralı olarak çıkardı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada başını ön cama çarparak hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Çetin Sever de hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA