Türkiye
Balıkesir’de 38 düzensiz göçmen yakalandı04 Ekim 2019 Cuma 04:59 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 05:03
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çanakkale-İzmir kara yolunun Altınoluk Mahallesi yakınlarında bir midibüsü durdurdu.
Araçta, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, Altınoluk Jandarma Karakolu'na götürülürken araç sürücüsü S.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: balıkesir düzensiz göçmen Edremit