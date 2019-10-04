Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak04 Ekim 2019 Cuma 04:29 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 04:33
Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak. Adaylar başvurularını 14-21 Ekim tarihlerinde YSK'nın internet sitesi üzerinden yapabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere 255 personel alacak.
Personeller merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek.
Lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunları KPSS puanları ile başvuruda bulunacak.
Adaylar başvurularını YSK'nın internet sitesi üzerinden 14-21 Ekim tarihlerinde yapabilecek.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Yüksek Seçim Kurulu personel KPSS