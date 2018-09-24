Başkentte kaçak ilaç operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'den cinsel içerikli ürünlerin de aralarında olduğu ilaçların yurda sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliyi takibe başlayan ekipler, Suriye'den kargo firması aracılığıyla gönderilen 44 bin 70 hapı teslim almaya gelen M.D.'yi suçüstü yakaladı.

Hapları M.D.'nin Suriye'deki babasının gönderdiğini tespit eden ekipler, ertesi gün aynı kargo şirketine yapılan ikinci teslimatta da 23 bin 330 hapa el koydu.

Operasyonda ele geçirilen toplam 67 bin 400 hapın arasında cinsel içerikli olanların yer aldığı, diğerlerinde ise Arapça yazıların bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA