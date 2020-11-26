Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte antik Mısır dönemine ait heykeller ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, antik Mısır dönemine ait 2 heykel ele geçirildi. Eserler, müzeye teslim edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Keçiören ilçesinde 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Kafkas Mahallesi'nde zanlılar A.A. ve R.Ç'nin içinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
Otomobilde antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen, 1 Mısır firavun heykeli ve 1 kadın heykeli ele geçirildi.
Heykellere, Ankara Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Müze Tarihi Eser Ankara
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