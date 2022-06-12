Ankara'da dün etkili olan sağanak sele dönüştü. Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit, sele kapılarak hayatını kaybetti.

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, selde sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

Bakan Soylu, Tatlar Deresi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdürüleceğini açıkladı.

Bakan Soylu, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Ankara Valiliğince sağanak konusunda uyarılar yapıldığını, Türkiye'nin farklı noktalarında da yoğun yağışlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Van'dan gece yarısına doğru Ankara'ya geldiğini aktaran Soylu, sel nedeniyle bir kişinin yaşamını kaybettiği, ayrıca aracıyla birlikte selde sürüklenen bir başka kişinin de kaybolduğu bilgisinin ulaştığını anımsattı.

Araçların şu an derenin içerisinden çıkarıldığını, kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Akşam itibarıyla dere boyunca ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını yürütecek. Sabah 08.00'den itibaren üç sektörde arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Balık adamlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz, JAK'tan sivil toplum örgütlerimize kadar tüm ekipler buradalar. İnanıyorum ki arama kurtarma çalışmalarımız neticesinde sonuç alabileceğiz, umudumuz budur."

İsmail Çataklı son durumu paylaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlediği basın toplantısında, Ankara ve çevresinde etkili olan sağanağa ilişkin son durumu paylaştı.

Dünkü sağanak nedeniyle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Çataklı, özellikle Çankaya ilçesinde saat 14.30'dan sonra metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.

Yağışlı hava bugün de etkili olacak

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, meteorolojik uyarılara göre, yağışlı havanın yine etkili olmasının beklendiğini vurguladı.

"Meteorolojik uyarıların yakinen takip edilmesinde fayda var"

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "AFAD hem Başkanlıkta hem de illerimizde teyakkuz halinde süreci takip ediyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarında fayda var. İnşallah kazasız, belasız bu süreci atlatırız ama özellikle vatandaşlarımızın tedbirli olması, meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var" uyarısında bulundu.

Çataklı, "Ankara-Altındağ-Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" dedi.

Yaklaşık 3 bin ihbar alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, Ankara genelinde saat 14.30'dan sonra yoğun bir yağışın meydana geldiğini söyleyerek, birçok yerde taşkın ve su baskını olduğu yönünde vatandaşlardan yaklaşık 3 bin ihbar aldıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yağışın başladığı andan itibaren sahada olduğunu ve kayıp ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirten Sezer, "Vatandaşımızın kaybolduğuna dair ihbar üzerine ekiplerimiz Tatlar mevkiine geldiler. İhbarın alındığı aracın görüntülerinin olduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre aşağıda, vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Akşam üzeri bir vatandaşın daha kayıp olduğu bilgisini aldıklarını söyleyen Sezer, AFAD, ANDA, İHH ve itfaiye ekipleriyle arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle, 1️⃣1️⃣2️⃣ Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısı 2️⃣2️⃣1️⃣7️⃣’ye ulaşmıştır.



Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD’dan 21, JÖAK’tan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir. — AFAD (@AFADBaskanlik) June 11, 2022

Kayıp olduğu iddia edilen vatandaşa ilişkin soru üzerine ise Sezer, "Bu, bir şüphe. Vatandaşımızın kullanmış olduğu araç dere yatağında bulundu. Fakat vatandaşımızla ilgili olarak şu ana kadar kendisine ulaşılmış değil. Bunun üzerine tedbir amaçlı aramalarımız yapılıyor. İnşallah sağ salim bulunur" dedi.