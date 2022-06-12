Başkent Ankara sağanağa teslim oldu. Aniden bastıran sağanak kısa sürede etkisini artırdı.

Yollarda su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı ve bazı yollar göle döndü.

[Fotoğraf: AA]

Trafikte araçlar hareket etmekte güçlük çekti, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte çok sayıda ağaç yollara devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak 1 can aldı

Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sele kapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

Aydın'da sağanak: Yollar göle döndü

Sağanak ve fırtına, Aydın ve ilçelerinde etkili oldu.

Cadde, sokak ve yollar göle döndü.

Efeler ilçesinde bir hastanenin acil servisi ile ev ve iş yerlerinin girişini su bastı.

Caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Yardım bekleyen sürücülerden bazıları, araçlarını kendi imkanlarıyla kurtardı.

Ekipler, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Araçlar suda sürüklendi

Efeler'de Ata, Fatih, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Girne, Ovaeymir, Cuma, Osmanyozgatlı ve Umurlu mahallerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Rögarların tıkanması sonucu yollarda su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Adnan Menderes Üniversitesi varyantındaki alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları polis ekipleri kurtardı.

Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir kara yollarının bazı noktalarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ve polis, bazı noktalarda araç geçişine izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde ise derelerin taşması sonucu 3 otomobil suda sürüklendi, bazı evlerin duvarları yıkıldı. Mahalledeki bazı çiftliklerde büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.

[Fotoğraf: AA]

Kanyonda mahsur kalan 10 dağcı kurtarıldı

Söke ilçesi Yamaç Mahallesi'nde sağanak nedeniyle 10 dağcı kanyonda mahsur kaldı.

Bölgeye helikopter sevk edildi.nDağcılardan 6'sı helikopterle kurtarılırken, 4'ü için karadan çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu 4 kişi de kurtarıldı.

Yozgat'ta sağanak sele neden oldu

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde de dolu ve sağanak sele dönüştü.

Sel bölgedeki tarım arazilerinde hasar oluşturdu.

Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerinde ise arazide mahsur kalan 9 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de çay taştı

Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili, Çelebi, Sulakyurt ve Delice ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Sulakyurt ilçesindeki çay taştı, tarım arazilerini su bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Manisa'da şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Çorum'da fırtına: Elektrik telleri koptu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı.

[Fotoğraf: İHA]

İlçenin bazı yerlerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Amasya'da 30 dakikalık yağış hayatı felç etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde yarım saat süren kuvvetli yağış hayatı felç etti.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok iş yerinde su baskınları yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Belediye Hamamı deposunda bulunan yakacak odun ve talaşlar sel suları sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Nihat Yıldırım Parkı’nda bulunan jetonlu oyuncakların bulunduğu alan ise sular altında kaldı. Çalışanlar kürekler ve kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Karabük'te sağanak ve fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’te fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: İHA]

Göle dönen yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Safranbolu ilçesi Eski Çarşı bölgesinde yağış nedeniyle bazı dükkanlar su altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Uşak'ta sağanak: Ulaşım aksadı

Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, Ankara-İzmir kara yolunda trafikte aksamalara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Kuvvetli yağış nedeniyle yola taşınan ağaç dalları, taş ve molozlar trafiği engelledi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, emniyet, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Oğuz Y'nin kullandığı hafif ticari araç, yola akan çamurdan kayarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.