Birçok kenti sağanak ve dolu vurdu
Yurdun birçok yerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Su dolan caddelerde araçlar mahsur kaldı, şiddetli rüzgar ağaçları devirdi. Dağlık alanda ve arazide mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı.
Başkent Ankara sağanağa teslim oldu. Aniden bastıran sağanak kısa sürede etkisini artırdı.
Yollarda su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı ve bazı yollar göle döndü.
Trafikte araçlar hareket etmekte güçlük çekti, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.
Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte çok sayıda ağaç yollara devrildi.
Sağanak 1 can aldı
Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sele kapıldığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.
Aydın'da sağanak: Yollar göle döndü
Sağanak ve fırtına, Aydın ve ilçelerinde etkili oldu.
Cadde, sokak ve yollar göle döndü.
Efeler ilçesinde bir hastanenin acil servisi ile ev ve iş yerlerinin girişini su bastı.
Caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Yardım bekleyen sürücülerden bazıları, araçlarını kendi imkanlarıyla kurtardı.
Ekipler, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı.
Araçlar suda sürüklendi
Efeler'de Ata, Fatih, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Girne, Ovaeymir, Cuma, Osmanyozgatlı ve Umurlu mahallerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Rögarların tıkanması sonucu yollarda su birikintileri oluştu.
Adnan Menderes Üniversitesi varyantındaki alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları polis ekipleri kurtardı.
Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir kara yollarının bazı noktalarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ve polis, bazı noktalarda araç geçişine izin vermedi.
Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde ise derelerin taşması sonucu 3 otomobil suda sürüklendi, bazı evlerin duvarları yıkıldı. Mahalledeki bazı çiftliklerde büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Kanyonda mahsur kalan 10 dağcı kurtarıldı
Söke ilçesi Yamaç Mahallesi'nde sağanak nedeniyle 10 dağcı kanyonda mahsur kaldı.
Bölgeye helikopter sevk edildi.nDağcılardan 6'sı helikopterle kurtarılırken, 4'ü için karadan çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu 4 kişi de kurtarıldı.
Yozgat'ta sağanak sele neden oldu
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde de dolu ve sağanak sele dönüştü.
Sel bölgedeki tarım arazilerinde hasar oluşturdu.
Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerinde ise arazide mahsur kalan 9 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de çay taştı
Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili, Çelebi, Sulakyurt ve Delice ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.
Sulakyurt ilçesindeki çay taştı, tarım arazilerini su bastı.
Manisa'da şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak nedeniyle birçok araç yolda kaldı.
Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.
Çorum'da fırtına: Elektrik telleri koptu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı.
İlçenin bazı yerlerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.
Amasya'da 30 dakikalık yağış hayatı felç etti
Amasya'nın Taşova ilçesinde yarım saat süren kuvvetli yağış hayatı felç etti.
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok iş yerinde su baskınları yaşandı.
Belediye Hamamı deposunda bulunan yakacak odun ve talaşlar sel suları sebebiyle kullanılamaz hale geldi.
Nihat Yıldırım Parkı’nda bulunan jetonlu oyuncakların bulunduğu alan ise sular altında kaldı. Çalışanlar kürekler ve kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.
Karabük'te sağanak ve fırtına etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’te fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Göle dönen yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.
Safranbolu ilçesi Eski Çarşı bölgesinde yağış nedeniyle bazı dükkanlar su altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Uşak'ta sağanak: Ulaşım aksadı
Uşak'ın Banaz ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, Ankara-İzmir kara yolunda trafikte aksamalara neden oldu.
Kuvvetli yağış nedeniyle yola taşınan ağaç dalları, taş ve molozlar trafiği engelledi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, emniyet, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Öte yandan Oğuz Y'nin kullandığı hafif ticari araç, yola akan çamurdan kayarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Ekiplerin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.
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