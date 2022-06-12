D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
İstanbul Ataşehir'de bir otomobil sürücüsü, D-100 kara yolunda bir araca çarparak takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde gaz kaçağı tespit edilince yol bir süre trafiğe kapatıldı.
D-100 kara yolu Sahrayıcedid mevkiinde Kadıköy istikametine makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarparak takla attı.
Kara yolunda ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaşırken, diğer araçta yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaz sızıntısı tespit edilince yol trafiğe kapatıldı
İtfaiye ekipleri, ters dönen otomobilden gelen kokular üzerine ölçüm yaptı. Ölçümde, otomobilin LPG tankından gaz sızıntısı olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri D-100 kara yolunu Kadıköy yönüne doğru trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de aracın LPG tankını boşalttı. Bu sırada trafik akışı yan yoldan sağlandı.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kara yolundan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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