D-100 kara yolu Sahrayıcedid mevkiinde Kadıköy istikametine makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarparak takla attı.

Kara yolunda ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaşırken, diğer araçta yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Gaz sızıntısı tespit edilince yol trafiğe kapatıldı

İtfaiye ekipleri, ters dönen otomobilden gelen kokular üzerine ölçüm yaptı. Ölçümde, otomobilin LPG tankından gaz sızıntısı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri D-100 kara yolunu Kadıköy yönüne doğru trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de aracın LPG tankını boşalttı. Bu sırada trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kara yolundan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

[Fotoğraf: AA]