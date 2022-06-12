Yangın, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler apartman sakinlerini tahliye edip, içeriden uzattıkları yaklaşık 150 metrelik hortumla yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: DHA]

Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Aralarında itfaiye ekiplerinin de olduğu 23 kişi dumandan etkilendi. 8 kişi ayakta tedavi edildi, 15 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangında yaralanan kişi kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Vali Su, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında dumandan etkilenenleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki binada çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, vefat eden kişiye Allah'tan rahmet diledi.

[Fotoğraf: AA]

Yangından etkilenen vatandaşlara ve itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Su, "Rabb'im her türlü afetten korusun" ifadesini kullandı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.