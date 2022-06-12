Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu yıl 56’ncısını düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali’nde, En Güzel Kiraz Yarışması yapıldı.

Tekirdağlı üreticilerin yetiştirdikleri kirazlar, ön elemeden geçirilip, değerlendirmeye alındı.

10 üreticinin kirazları Rumeli İskelesi’nde jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Yarışmada, birinci Yusuf Ülker’e ait kirazlar olurken, ikinciliği Gülzade Esen, üçüncülüğü Eşref Meral elde etti. Ahmet Ertaş’a ait kirazlar ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Dereceye girenlere altın hediye edildi

Yarışmada birinciye çeyrek, diğer dereceye giren üreticileri ise gram altın hediye edildi.

Dereceye giren üreticilere ödüllerini Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal tarafından verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, yarışma sonucunda Tekirdağ’ın en güzel kirazları vatandaşlara ikram edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Festivalde Murat Boz hayranlarıyla buluştu

Festivalin 3’üncü günü etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Murat Boz, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu. Murat Boz’un söylediği şarkılara hayranları da eşlik etti.

[Fotoğraf: DHA]

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Boz’a, plaket ile kiraz sepeti hediye etti.

Konserin ardından, havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

