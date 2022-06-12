Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İsmail İ. yönetimindeki hafif ticari araç, Antakya-Yayladağı kara yolu Döver mevkiinde önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Faruk Yarıcı yaşamını yitirirken sürücü İsmail İ. ve Emel Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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