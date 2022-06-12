Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da metro kapısı açık şekilde seferine devam etti
Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yenikapı istasyonundan hareket eden metro aracında bir vagonun kapısı açık kaldı. Metro aracı, içindeki yolcularla Vezneciler istasyonuna kadar kapısı açık şekilde seferini sürdürdü.
Yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro aracı, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı.
Aracın kapısı açık halde ilerlediği anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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