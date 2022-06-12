Kaza, cuma günü saat 10.30 sıralarında Pendik, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelmişti.

Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen kamyon, o sırada Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasından gelen 4 araç kazaya karıştı. Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslara koyarak hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yan yatan hafriyat kamyonundaki çimento yola döküldü. Yola dökülen çimento, iş makinesi yardımıyla yoldan temizlendi. Karayolları ekipleri vinçle araçları kaldırdı.