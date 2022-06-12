Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji 'sarı kod'la uyarmıştı: İstanbul'da beklenen sağanak başladı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, İstanbul'un da içinde olduğu 37 kenti sarı kodla uyarmıştı. Beklenen yağış İstanbul genelinde sabah saatlerinde başladı.
Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.
Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.
D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.
[Fotoğraf: AA]
Yağış gün boyu devam edecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.
Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Sağanak Meteoroloji Hava Durumu
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