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Türkiye
AA 07.08.2024 15:48

Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı

Kars'ta, başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Talihsiz çocuk yaşadıklarını anlattı.

Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı

Dedesinin evinden ağabeyi ile çıkan 13 yaşındaki Şiyar Munzur Türlü'ye, sokak ortasında başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonucu yere düşen ve iki el bileği ile burnundan yaralanan Türlü'nün tedavisi tamamlandı. Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Şiyar Munzur Türlü, yaşadıklarını anlattı.

"Çok korktum, çığlıklarımı duyan yaşlı bir amca beni kurtardı"

Olay günü, dedesinin evinden ayrdıldıktan sonra sokakta bir köpeğin havlayarak kendilerine doğru koşmaya başladığını söyleyen çocuk, "Korkuyla koşmaya başladık, ben yere düştüm. Benim çığlıkları duyan yaşlı bir amca gelerek köpeği benim üzerimden aldı ve kurtardı. Yaşlı amca olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı

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