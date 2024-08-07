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Türkiye
AA 07.08.2024 15:42

Terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu

Şırnak'ta çekilen kura ile terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca terör mağdurları için yapılan konutların kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Hak sahiplerinin de hazır bulunduğu salonda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu

10 bin 443 konut yapılmıştı

İl Müdürü Hakkı Turğut, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle evleri yıkılanlar için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Turğut, "2016 yılında yaşanan terör olaylarında evleri yıkılan vatandaşlar için 10 bin 443 konut yapılmıştı. Yeşilyurt Mahallesi'nde etap dışı 136 hak sahibi için noter huzurunda kura çekimi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın konutlarına sağlık ve sıhhatle yerleşmelerini temenni ediyoruz. Vatandaşlar gerekli resmi evrakları tamamlamasıyla konutlarına yerleşebilecek." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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Şırnak Terörle Mücadele Konut TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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