Bartın'da 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken sular tahliye ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.