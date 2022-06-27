Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak: Evleri ve caddeleri su bastı
Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi. Ekipler su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Bartın'da 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken sular tahliye ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.
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