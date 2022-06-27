Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu’da sel köprüleri yıktı
Kastamonu'da şiddetli yağmur etkisini sürdürüyor. Metrekareye 300 kilograma yakın yağış düşen İnebolu ilçesinde Söke Çayı üzerindeki iki köprü sulara dayanamayarak yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı.
Metrekareye 300 kilograma yakın yağış düşen Kastamonu’nun İnebolu ilçesi sel alarmında.
İlçeye metrekareye 80 kilogram, Kar köyüne metrekareye 120 kilogram, Yolüstü köyüne ise 118 kilogram yağış düştü.
İlçede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Söke Çayı taştı. Şiddetini artıran sel, çayın üzerindeki köprüleri yıktı.
Köprülerin yıkılma anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Bölge sakinlerine uyarı yapılıyor
Bölgede valilik, kaymakamlık ve belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İlçe sakinlerine özellikle Söke Çayı çevrelerine yaklaşmaması hususunda anons yapılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre ise kente kırmızı kodla uyarı yapıldı.
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