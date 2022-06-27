Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arızalanan İETT otobüsüne çarpan kamyon devrildi
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda arıza yapan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi.
İstanbul'da TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı mevkisinde Edirne istikametine seyir halinde olan Avni D.'nin kullandığı meyve yüklü kamyon, otoyolda arızalanan Ayhan İ. yönetimindeki İETT otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı.
Kamyon önce otobüse, ardından bariyerlere çarparak otoyolun kenarındaki boş alana devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazada İETT otobüsü ile kamyonda hasar oluşurken, otoyoldaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul İETT Trafik Kazası
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