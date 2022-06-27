Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22 Haziran'da esnafa zorla kepenk kapattırdıkları, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştıkları ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettikleri iddiasıyla 12 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aranan 3 şüpheli daha yakalandı.

"Şahmeran" adı verilen operasyon kapsamında gözaltında bulunan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 3'ünün yurt dışına kaçtığı belirlenirken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Kızmaz da gözaltına alınmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tarsus ilçesinde 22 Haziran'da haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenlemişti.

Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Operasyonda, aralarında eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kızmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta 6 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünce, 20-26 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.