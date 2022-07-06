Tarım işçilerini taşıyan R.A.'nın idaresindeki minibüs, Kirsinler köyü mevkiinde rampadan inerken kontrolden çıktı.

Araç, yol kenarındaki 3 katlı evin bodrum katına girerek durdu. Sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ayakta tedavi edildi.

Kazaya minibüsün freninin patlamasının neden olduğu iddia ediliyor.