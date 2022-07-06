Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da minibüs evin bodrumuna girdi: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Ulus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs evin bodrumuna girdi. Minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan R.A.'nın idaresindeki minibüs, Kirsinler köyü mevkiinde rampadan inerken kontrolden çıktı.
Araç, yol kenarındaki 3 katlı evin bodrum katına girerek durdu. Sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ayakta tedavi edildi.
Kazaya minibüsün freninin patlamasının neden olduğu iddia ediliyor.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası
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