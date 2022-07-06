Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'deki hastane yangını kontrol altında
Mardin Artuklu'da özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen hastalar tahliye edildi, ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.
Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yeni doğan bebekler ve hastanede mahsur kalan hastalar vinçle tahliye edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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