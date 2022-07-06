Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da doktora silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA ]
Konya'da hastanede doktoru silahla vuran saldırgan aynı silahla intihar etti. Ameliyata alınan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.
Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Doktoru silahla vuran M.A., aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.
Son Haberler
- 16:13
- 16:18
- 16:00
- 15:39
- 15:54
Sıradaki Haber
Bayramda trafik denetimlerinde 210 bin 352 personel görev yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz