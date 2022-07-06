İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen Mert Demirkafa'nın yanına bir kişi yanaştı. Bu kişi, para istedi ancak Demirkafa para vermeyi reddetti.

Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bu sırada para isteyen kişinin suç ortağı oldukları tespit edilen 2 kişi daha ara sokaktan çıktı.

Şüphelilerden biri elindeki pitbull ile Demirkafa'yı korkutmaya çalıştı. 3 gaspçı Demirkafa'nın cebindeki bir miktar parası ve telefonunu alarak kaçtı.

Demirkafa yaşadığı olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Benzer suçlara karışmışlar

Görüntülerde şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karışan Müslüm Özdek olduğunu tespit eden polis, Özdek'i yakalayarak gözaltına aldı.

Özdek, polise verdiği ifadede suçu kabul ederek yanındaki arkadaşlarından birinin Doğan Öner olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis, Öner'i de kaldığı metruk binada yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatan ekipler, ifadeleri tamamlanan 2 kişi tutuklandı.