Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne’deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediye itfaiyeleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 helikopter ile havadan, 1 tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile de karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Etiketler: Edirne Orman Yangını
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