Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediye itfaiyeleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 helikopter ile havadan, 1 tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile de karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.