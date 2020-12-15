Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın’da aracın motorundan tilki çıktı
Bartın'da bir araç, tilkiye çarpmamak için fren yaptı. Tilkinin kaçtığını düşünen sürücü yoluna devam etti ancak motordan sesler geldiğini fark edip kaputu açtığında, motor ile tampon arasında sıkışan bir tilki olduğunu gördü.
Şaşırtan olay, Bartın'ın Kozcağız beldesinde yaşandı. Sürücü, önüne çıkan tilkiyi görünce fren yaptı.
Son anda durup çarpmadığını anlayınca da yoluna devam etti. Ancak tilki kaçmayıp, fark ettirmeden motora saklanmıştı. Sürücü, bunu ancak motordan gelen sesler üzerine anlayabildi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin tilkiyi çıkarması hiç de kolay olmadı. Tamponu gevşeten ekipler, hayvan yakalama aparatıyla tilkiyi kurtardı.
Bir hayli tedirgin olan tilki, koşarak uzaklaştı.
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