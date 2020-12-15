Şaşırtan olay, Bartın'ın Kozcağız beldesinde yaşandı. Sürücü, önüne çıkan tilkiyi görünce fren yaptı.

Son anda durup çarpmadığını anlayınca da yoluna devam etti. Ancak tilki kaçmayıp, fark ettirmeden motora saklanmıştı. Sürücü, bunu ancak motordan gelen sesler üzerine anlayabildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin tilkiyi çıkarması hiç de kolay olmadı. Tamponu gevşeten ekipler, hayvan yakalama aparatıyla tilkiyi kurtardı.

Bir hayli tedirgin olan tilki, koşarak uzaklaştı.

