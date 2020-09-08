Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bartın'da 2 katlı metruk bina yandı
[Fotoğraf: DHA]
Bartın'da 2 katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bartın Kırtepe Mahallesi Tosunoğlu Sokak'ta, Murat Arifoğlu’na ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap metruk binada, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederek, 2 saatte kontrol altına aldı. Mahallelinin korku yaşadığı yangında, bina kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye, soğutma çalışmalarına sabah saatlerine kadar devam etti.
Son Haberler
- 09:52
- 09:49
- 09:38
- 09:32
- 09:29
Sıradaki Haber
İstanbul'da 33 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz