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Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1669 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1669 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1669 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.
Ayrıca denetlenen 180 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: koronavirüs Gaziantep covid-19Son Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:20
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