Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Hatay'daki orman yangını 5 gündür sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.
Samandağı ilçesinde geçen cumartesi günü sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Antakya ilçesine sıçrayan orman yangını, 5'inci gününde de devam ediyor.
2 uçak ve 12 helikopterle havadan, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik, toplam 792 personelle müdahale edilen yangın, tek noktada sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye sabah saatlerinde yeniden başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını bölgeden koordine ediyor.
Etiketler: orman yangını hatay orman yangını Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 09:11
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