Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çatı yangını olarak alınan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çıkan yangının çatıda olmadığını asansör boşluğunda olduğunu tespit etti.

İtfaiye ekipleri alev alan atık malzemeleri söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.