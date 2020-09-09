Koronavirüs tedbirleri kapsamında bar, restoran ve kafelerdeki müzik yasağı saat 00.00 itibarıyla başladı.

Edirne'deki kafeler de genelge gereği yayın yaptıkları müzik sistemini kapattı.

Edirneliler tedbirlere uyuyor

Kafe işletmecisi Ulaş Küçük, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili alınan tüm kurallara uyduklarını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirini eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayan Küçük, son yayımlanan genelgede de belirtilen saatten itibaren müzik yayınını durdurduklarını kaydetti.

Müşterilerin de kurallara özen gösterdiğini anlatan Küçük, "Edirneliler gerçekten kurallara uyuyor. Vaka sayıları da az seviyede ancak hiçbir zaman tedbiri elden bırakmıyoruz" dedi.

Marmaris'te kurallara uymayan 10 işletmeye ceza

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mekanlarda müzik kontrolleri yaptı. Müzik saati kısıtlamasına uymayan çoğunluğu yabancı turistlerin bulunduğu 10 kafeterya ve işletmeye tutanak tutuldu.

İşletmeler hakkında tutulan tutanaklar cezai işlem uygulanması için Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm valiliklere gönderilen genelgede, "Restoran, kafe ve benzeri tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak" hükmü yer almıştı.