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TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Esenyurt TEM Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza nedeniyle, Edirne istikametinde trafik oluştu.
TEM Otoyolu Ankara istikametindeki araçlarını yol kenarına park eden Melek Ö. ile Ali T., henüz belirlenemeyen nedenle yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi.
Yol ortasındaki bariyerleri aşarak Edirne istikametine geçen ikiliye otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Melek Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali T. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Etiketler: TEM otoyolu kaza İstanbulSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 04:41
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