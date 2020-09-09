Sinan Bükey yönetimindeki otomobilin motor kısmından, Akyaka-Ula kara yolu Sakartepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına durdurduğu otomobilde bulunan 3 kişiyi tahliye ederek araçtan indirdi.

[Fotoğraf: AA]

Otomobilden sıçrayan alevler ormana ulaştı

Alevlerin kısa sürede sardığı otomobilde patlamalar meydana geldi. Bu sırada bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler ormana sıçradı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, orman yangın söndürme işçisi, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilden sıçrayan alevlerin neden olduğu orman yangınına ekipler uzun süre müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Araç kül oldu

Yangın nedeniyle Ula-Akyaka kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken trafik tek yönden kontrollü olarak sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]