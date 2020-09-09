Haber Giriş: Kaynak: AA
Park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Güngören'de park halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Mareşal Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokağı'nda bir süredir park halinde bulunan kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede aracın tümünü saran alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.
Kullanılamaz hale gelen araçta çıkan yangının sebebi araştırılıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kamyonetin sahibi Dursun Kaplan, aracın yanmaya başladığını komşuların haber vermesi üzerine öğrendiğini söyledi.
Etiketler: İstanbul kamyonet yangını itfaiyeSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 06:19
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