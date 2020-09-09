Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çanakkale açıklarında mahsur kalan 39 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun motorunun arızalanması sonucu mahsur kalan 39 sığınmacı kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isterken, lastik botun motor arızası yapması sonucu sürüklenen 39 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Son Haberler
- 11:18
- 11:02
- 11:05
- 10:49
- 10:32
Sıradaki Haber
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1669 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz