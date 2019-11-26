Türkiye

Barma Yaylası Turbalığı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

26 Kasım 2019 Salı 03:11 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 03:23

Cumhurbaşkanı kararı ile Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

[Fotoğraf: AA]