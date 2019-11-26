Türkiye
Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı26 Kasım 2019 Salı 02:10 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 02:12
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Ersin Çekiç idaresindeki otomobil ile Mehmet Demir yönetimindeki kamyon, Hacıevhat Mahallesi'nde çarpıştı.
Otomobilde sıkışan Ersin Çekiç ve annesi Nefize Çekiç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefize Çekiç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Mehmet Demir, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Tekirdağ Malkara trafik Kazası