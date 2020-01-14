Türkiye
Banka zırhlı aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti14 Ocak 2020 Salı 16:23 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 16:26
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir bankanın zırhlı aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir bankaya ait para sevkiyatı yapan zırhlı araç, ilçe merkezindeki Dörtyol Camisi önündeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Erdoğan'a (68) çarptı.
Ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA