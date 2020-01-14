Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Daimi Konsey ile 2 temel karar alma organından biri olan Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumu (AGİF) dönem başkanlığını 4 aylığına üstlendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek AGİF dönem başkanlığı açılış toplantısına, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal katılacak.

Uluslararası ve bölgesel güvenlik bağlamında AGİF güvenlik diyaloğu toplantılarının önemi ve AGİF dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye'nin katkılarının vurgulanmasına vesile olacak toplantıda, Türkiye'nin AGİF dönem başkanlığı programı ile öncelikleri hakkında bilgi paylaşılacak.

Kaynak: AA