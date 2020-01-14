Sanatçı Recep Aktuğ'un vefatını, oyuncu olan kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabı üzerinden "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" sözleriyle duyurdu.

Usta oyuncu ve şarkı sözü yazarı Recep Aktuğ’un KOAH hastası olması, sosyal medyada en çok aranan konulardan oldu. İşte KOAH hastalığı ilgili merak edilenler…

KOAH nedir?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı bir diğer adıyla KOAH, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanmasıyla ortaya çıkıyor. Kronik bir hastalık olan KOAH, solunum güçlüğü, nefes darlığı, öksürük gibi şikayetlere yol açıyor.

35 ila 40 yaş üzerinde, nefes darlığı çeken, kronik öksüren, balgam üreten, kışları sıkça soğuk algınlığına yakalanan, risk etmenleriyle bir geçmişi bulunan insanlarda KOAH aranabilir.

KOAH hastalığının nedenleri…

Tütün kullanımı hastalığın en temel nedeni olup hava kirliliği ve genetik gibi daha az etkili nedenleri de vardır.

Bu tahriş edici şeylere uzun süreli maruz kalmalar, akciğerlerde enflamasyonlara neden olarak küçük hava yollarının daralmasına ve amfizem adı verilen doku parçalanmasına yol açıyor.

KOAH nasıl tedavi edilir?

KOAH tedavisi, sigarayı bırakma, aşılar, rehabilitasyon, düzenli aralıklarla solunum yoluyla alınan bronkodilatörler ve steroidler yoluyla sağlanıyor.

Bazı insanlar, uzun süreli oksijen terapisi veya akciğer nakliyle belirgin iyileşmeler gösterebiliyor. Akut kötüleşme periyotları gösteren hastalarda, artan oranlarda ilaç ve hastane altında gözetim gerekebilir.

Recep Aktuğ Kimdir?

Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954'te İzmir'de dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamlayan Aktuğ, İstanbul Üniversitesinde okurken 1974'te "Grup Stüdyo" adlı bir gruba katıldı.

Birkaç arkadaşı ile "Arı Yapım" adlı bir şirket kuran Recep Aktuğ'un şirketinin ilk sanatçısı Sezen Aksu oldu. İlk plak "Kaybolan Yıllar"ı "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976'da Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu.

Aktuğ'un müzik kariyeri

1978'de "Antalya Altın Portakal Şarkı Yarışması"na iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı.

Recep Aktuğ, 1979'da Cantekin ile Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. "Giden Gençliğe" ve "Canım" adlı şarkılarıyla 1981'de ilk 45'liğini çıkaran Aktuğ, 1983'te Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.

Recep Aktuğ'un rol aldığı diziler;

-Aşk-ı Memnu

-Kurtlar Vadisi

-Poyraz Karayel

-Ezel

Kaynak: TRT Haber