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Bolu'da Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi14 Ocak 2020 Salı 14:00 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 14:04
Bolu'da tarihi eser operasyonu düzenlendi, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Çamyayla köyünde bulunan bir evde arama yapıldığı belirtildi.
Aramada, Roma dönemine ait 5 pişmiş toprak küpün ele geçirildiği olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Bolu Tarihi eser operasyonu toprak küp Roma dönemi