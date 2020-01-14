Türkiye
Drift yaparak ilerleyen sürücü tehlike saçtı14 Ocak 2020 Salı 12:23 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 12:52
İstanbul Sancaktepe'de drift yaparak hızla ilerlediği iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip otobüs durağına savruldu. Aracın kaldırıma çarpmasıyla, durakta bekleyenlerin ölümden kıl payı kurtuluşu kameralara yansıdı.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sancaktepe’de geçen ay meydana gelen kazada, iddiaya göre yolda drift yaparak hızla ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarpıp havaya zıpladı.
Otobüs durağında bekleyen yolcular, aracın kaldırıma çarpıp durağa dalmamasıyla kıl payı ölümden döndü.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler: otobüs durağı kaza güvenlik kamerası drift