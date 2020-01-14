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Mersin'de hastanenin bakımı sırasında patlama: 5 yaralı14 Ocak 2020 Salı 11:44 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 12:06
Mersin'de devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA ]
Tarsus Devlet Hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımının yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alanı güvenlik kordonunu aldı.
Yaralanan Hakkı Gökbük, Ömer Yıldırım, Bülent Çamlı ve Mehmet Sümer hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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