İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ ve çevre illerdeki banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı takılıp hesaplardan para çekilmesi ile ilgili çalışma başlattı.

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Eş zamanlı baskınlar yapıldı

Elazığ, İstanbul ve Malatya'daki eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda kart kopyalama aparatı, sahte banka kartları ile uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.