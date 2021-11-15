Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Banka kartı kopyalama operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı takan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ ve çevre illerdeki banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı takılıp hesaplardan para çekilmesi ile ilgili çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Eş zamanlı baskınlar yapıldı
Elazığ, İstanbul ve Malatya'daki eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda kart kopyalama aparatı, sahte banka kartları ile uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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