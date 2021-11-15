Bilecik'te yetiştirilen cennet hurmasından yılda ortalama 700 ton rekolte elde ediliyor. Başköy köyü bölgede en çok cennet hurması yetiştiren köyler arasında yer alıyor. Köyde bu yıl yaklaşık 400 ton cennet hurması elde edildi.

Önceden değerlendirilemeyen cennet hurması, köydeki tesis sayesinde artık değer görüyor.

Kuru hurmanın yapımı 1,5 ay sürüyor

Cennet hurmaları, çeşitli işlemlerden geçiyor. Kuru hurmanın yapımı ise 1,5 ay sürüyor.

Kuru hurmayı yöresel pazarlara çıkardıklarını anlatan Baştacı Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Duman, "Kuru hurmanın çok tutulduğunu gördük. Bunun üzerine devlet katkılı bir kurutma tesisi açmak istedik. Katma değerini artırarak ürünümüzü değerlendirmeyi düşündük. Projemizi hazırladık ve onay aldı. Kurulan serada hurmaları kurutuyoruz." dedi.

Kuru hurmanın hazırlık süreciyle ilgili bilgi veren Duman, “Öncelikle hurmayı topluyoruz. Özellikle atıl dediğimiz çıkma hurmaları soyuyoruz. Kekikli kaynar suya batırıp asma işlemini yapıyoruz. Saplı olanları ipe bağlıyoruz. Sapsız olanları da file yardımıyla serada asıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay kuruma süresi oluyor." dedi.

Cennet hurmasından, pekmezden kurabiyeye, reçelden sirkeye kadar birçok ürün yapılıyor. Bölgeden elde edilen hurmalar, farklı illere gönderiliyor.