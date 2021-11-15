Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
'Hayalet patenciler'in tehlikeli yolculuğu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da paten süren bir grup kafalarına geçirdikleri çarşaf ile seyir halindeki araçların arasında yol aldı.
Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde ana yolda 18.00 sıralarında gerçekleşen olayda, patenli bir grup gencin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde 9 kişiden oluşan gençlerin paten grubunda bulunan 4 genç üzerlerine çarşaf geçirerek kendilerine "hayalet" süsü verdi.
Trafikte bulunan araçların yanlarından geçişine aldırış etmeyen gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.
Seyir halindeyken etraftaki vatandaşları selamlayan gençler, yanlarından geçen araçlara aldırış etmeden yollarına devam etti. Gençlerin tehlikeli şovu hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.
Etiketler: Antalya
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