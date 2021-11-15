Kaza, Çivril ilçesinde meydana geldi. Eser Yüksel idaresindeki aracıyla seyir halindeyken kavşağa kontrolsüz girdi. Bu sırada ana yol üzerinde seyreden Tuna Bayram yönetimindeki araç ile çarpıştı.

[Fotoğraf: İHA]

2 araç da kullanılamaz hale geldi

Kaza sonucu 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.