Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de kavşaktan kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu. Kaza sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çivril ilçesinde meydana geldi. Eser Yüksel idaresindeki aracıyla seyir halindeyken kavşağa kontrolsüz girdi. Bu sırada ana yol üzerinde seyreden Tuna Bayram yönetimindeki araç ile çarpıştı.
[Fotoğraf: İHA]
2 araç da kullanılamaz hale geldi
Kaza sonucu 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 43 ev karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz