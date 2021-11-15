İstanbul'da bir araç kiralama firması, iddiaya göre müşterilerine Esenyurt'taki pazar yerini park alanı olarak gösterdi.

Park eden araçlar yüzünden tezgah açamayan esnaf, araçları pazar yerinden kaldırmak için el ele verdi.

Pazarcılar, lastiklerin altına plastik kapaklar koydu, araçları halatla çekti.

Çekemeyenler ise tezgahı aracın önüne kurdu.

Aylardır aynı sorunla karşılaştığını öne süren esnaf çözüm bekliyor.