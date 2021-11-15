Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pazar yerine park edilen araçları halatlarla çektiler
İstanbul'da pazar yerine park edilen araçlar esnafın başına iş açtı. Pazarcılar tezgah kurabilmek için araçlara halat bağladı, lastiklerin altına plastik kapak koyup çekmek için uğraştı.
İstanbul'da bir araç kiralama firması, iddiaya göre müşterilerine Esenyurt'taki pazar yerini park alanı olarak gösterdi.
Park eden araçlar yüzünden tezgah açamayan esnaf, araçları pazar yerinden kaldırmak için el ele verdi.
Pazarcılar, lastiklerin altına plastik kapaklar koydu, araçları halatla çekti.
Çekemeyenler ise tezgahı aracın önüne kurdu.
Aylardır aynı sorunla karşılaştığını öne süren esnaf çözüm bekliyor.
Etiketler: İstanbul
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