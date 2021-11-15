Sakarya'da yaşayan 47 yaşındaki Yıldız Güzelsoy, evlendiğinden bu yana geçen 20 yıllık sürede çocuk sahibi olamadı.

Martta tüp bebek tedavisiyle üçüz bebeklere hamile kalan Güzelsoy'un mutluluğu, bebeklerinden birinin gelişim problemi olduğunu ve yaşama şansı bulunmadığını öğrenmesiyle yarım kaldı. Bebeğin vefat etmesi durumunda diğer bebeklerin hayatı da riske girecekti.

Bunun önlenmesi için yaşama şansı olmayan bebek ile diğerleri arasındaki kan alışverişi mikrodalga ışınları kullanılarak kesildi.

Güzelsoy, gebeliğinin altıncı ayında uygulanan ışın tedavisiyle hayatı kurtarılan iki bebeğini, başarılı geçen doğumun ardından kucağına aldı.

Bu yıl tüp bebek tedavisiyle hamile kalmasının ardından çok mutlu olduğunu söyleyen Güzelsoy, "Daha sonra gebeliğim tehlikeli bir hal aldı. Anne karnında bir bebeğimin hayati tehlikesi oldu. Bu durum, diğer iki bebeğim ve benim hayatım için risk oluşturdu" dedi.

Güzelsoy, 20 yılın ardından hamile kaldığı bebeklerinin hayatını kaybedebileceğini öğrendiğinde umutsuzluğa kapıldığını ve kendisini çaresiz hissettiğini dile getirdi.

Daha sonra tüm bebeklerini kaybetmemek için ışın tedavisi olmak üzere Ankara'ya geldiğini söyleyen Güzelsoy, "Ankara'da Can Tekin Hoca hem benim hem de iki çocuğumun hayatını kurtardı. Allah ondan razı olsun. 20 yıldır çocuk sahibi olmak istiyordum, çok mutluyum, mutluluğumu anlatamam" diye konuştu.

"Bebeklerden biri kaybedildiğinde diğerleri de etkilenecekti"

Güzelsoy'un operasyonunu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ve Perinatoloji Bölümü doktorları yaptı.

Operasyonda yer alan öğretim üyelerinden Doç. Dr. Can Tekin İskender, Güzelsoy'un 6 aylık hamileyken yüksek riskli gebeliği nedeniyle hastanelerine başvurduğunu söyledi.

Güzelsoy'un üçüz bebeklerinden birinin çok ciddi sağlık sorunları bulunduğunu kaydeden İskender, "Bu bebeğin her an kaybedilme riski vardı. Bu bebeklerden bir tanesi kaybedildiğinde diğer bebeklerin de kaybedilmesine neden olabilecekti" dedi.

Anne 24 haftalık gebeyken işlem yapıldı

İskender, olabildiğince çok sayıda bebeğin hayatını kurtarmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mikrodalga ışınlarıyla yaşama şansı olmayan bebek ile sağlıklı bebek arasındaki kan alışverişini kesmeyi amaçladık. Dolayısıyla yaşama şansı olmayan bebek kendiliğinden kaybedilse bile diğer sağlıklı olan bebekleri bu işlem sonrasında etkilemeyecekti. Annemiz en azından iki tane bebeğine sağlıklı şekilde kavuşacaktı. Bu işlem başarılı oldu. Anne 24 haftalık gebeyken bu işlemi yaptık. Gebelik 32'nci haftaya kadar devam etti. Yaklaşık 8 hafta takibimiz oldu ve 32 haftanın sonunda doğum gerçekleşti."

Doç. Dr. İskender, doğum sonunda iki erkek bebeğin sağlıkla dünyaya geldiğini belirtti.