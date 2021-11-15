Sağlık Bakanlığı’nın tarafından geliştirilen ilaç takip sistemi ile ilaç kaçakçılığı ve sahte ilaç girişimlerinin önüne geçiliyor. 2010 yılında faaliyete geçirilen sistem dünyadaki ilk örnek ve sistem sayesinde ilaçların tüm süreci takip edilerek sahte, kaçak ve miadı geçmiş ilaçların hastaya ulaşmasının önüne geçiliyor. Peki, sistem nasıl işliyor?

İlaçların tüm aşamaları kayıt altında

Bir ilacın üretim bandından hastaya ulaşıncaya kadar geçtiği tüm süreçlerin takip edilmesini sağlayan sistem şöyle işliyor;

Üretim sürecinde her bir ilaca özel karekod basılıyor. Bu sayede tüm ilaçlar kutu bazında karekodlar ile takip ediliyor.

Üretilen veya ithal edilen ilaçların bilgileri sisteme kaydediliyor.

Bundan sonra her ürünün tedarik zincirine girişinden başlayarak, geçtiği tüm aşamalar, alış-satış, sarf-iade bilgileri sisteme kaydediliyor.

Üretici, ihracatçı, ecza deposu, hastane, geri ödeme kurumu, eczane gibi paydaşlar birbirlerinden alıp verdikleri ilaçların alış ve satış bildirimlerini yapıyor.

Hastane ve eczane, hastalara verdiği ilaçları sisteme kaydediyor.

Böylece hastanede bir hastaya tahsis edilmiş olan ilaç bir başka hasta için kullanılamıyor.

İTS uygulamasından hasta da faydalanabiliyor

İlaç Takip Sistemi uygulaması üzerinden birçok işlem yapılabiliyor. İlacın karekodunu okutup ilaç hakkında detaylı bilgiye erişilebiliyor. Bunun yanı sıra kayıtlı ilacın nerede olduğu, nöbetçi eczaneler, en yakın eczane gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.

Kullanılan ilaç için uygulama üzerinden yan etki bildirimi de yapılabiliyor.

İlaçların raf ömrü ve stoklar takip ediliyor

İlaç takip sistemi aynı zamanda piyasaya sürülen ilaçların raf ömrünü sürekli gözetim ve denetim altında tutuyor.

Sistem sayesinde ilaçların stok durumları takip ediliyor ve gerektiğinde T.C. Sağlık Bakanlığı kararıyla ilaçlar üzerinde piyasadan geri çekme, blokaj işlemleri uygulanabiliyor.

İlaç takip sistemi ile elde edilen veriler, Sağlık Bakanlığı’nın doğru ilaç politikalarını oluşturmasında büyük öneme sahip olmakla birlikte ilaç tedarik zinciri ve ilaç piyasası hakkında da önemli bir kaynak oluşturuyor.